Yannick Noah : Son fils Joalukas en couple, un mois de décembre agité avec sa sublime et discrète copine

Une relation faite pour durer

L'histoire entre Joalukas et Lola semble donc bien partie pour continuer et si les deux tourtereaux se montrent plutôt discrets, ils passent beaucoup de temps ensemble. Au mois d'août dernier, ils s'échangeaient de nombreux messages dans les commentaires de leurs photos sur Instagram. "No matter what I do, all I think about is you" ou encore "Viens dm je t'ai envoyé un message beautée. T'es un bijou venu du ciel toi", le petit frère de Joakim Noah s'est montré très dragueur avec sa nouvelle chérie.

Après une belle idylle avec une jolie brune en début d'année, Joalukas a fini 2022 aux bras de la belle Lola et tout semble se passer à merveille entre eux !