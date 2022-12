Joalukas Noah et Stella Belmondo très proches : le fils de Yannick Noah et la fille de Bébel s'immortalisent en photo

Joalukas Noah, fils de Yannick Noah et de la réalisatrice et productrice Isabelle Camus, aime partager ses tranches de vie sur Instagram. Le jeune homme de 18 ans est le dernier de la progéniture de la star du tennis et de la chanson et son chemin a croisé celui d'une autre "enfant de", Stella Belmondo, et ces derniers sont devenus amis. Les deux jeunes gens se sont affichés ensemble sur le réseau social avec un cliché irrésistible ce 14 décembre 2022.

Face à l'automne qui se termine et l'hiver qui approche, Joalukas Noah a compilé des images qui représentent son état d'esprit. Comme son papa, il aime l'idée de clan et est très proche des siens, malgré les distances. En effet, son père, séparé de sa mère depuis 2020, est installé au Cameroun. Dans sa dernière publication, le fringant jeune homme se montre avec sa célèbre maman ainsi qu'avec ses nombreux amis. Parmi sa bande de potes, se distingue Stella Belmondo (19 ans). Sur l'une des photographies, on peut les voir tout sourire, plus complices que jamais.