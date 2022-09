"Je n'oublierai jamais cette expérience" : Touchant, Joalukas, le fils de Yannick Noah, se livre comme rarement

Il y a des enfants qui ont de la chance et Joalukas en fait très certainement partie. Le jeune garçon de 18 ans n'est autre que le fils de Yannick Noah et Isabelle Camus et cela a quelques avantages. Le jeune homme a pu passer un été particulièrement agréable qui a débuté avec de superbes vacances en famille en Jamaïque, avant le clou du spectacle, le mariage de son grand frère Joakim avec la sublime Lais Ribeiro. Une cérémonie qui s'est tenue au Brésil et pour laquelle tout le clan Noah était réuni. Après ce beau moment pour célébrer l'amour entre l'ancien basketteur et le top modèle, le blond aux cheveux frisés s'est rendu au Cameroun, où son père réside depuis quelques années et il a eu la chance d'y rencontrer le président de la République, Emmanuel Macron.

Joalukas habite à Paris avec sa mère mais comme on peut le voir, il voyage énormément et comme il vient de le dévoiler sur son compte Instagram, cela fait un petit moment qu'il part à la découverte des richesses de notre planète. Dans une publication mise en ligne hier après-midi, le jeune homme qui n'est plus célibataire est revenu sur une période assez extraordinaire de sa vie. "Je n'oublierai jamais cette expérience vécue pendant 4 ans. J'ai fait un petit tour du monde avec mes parents de 2016 à 2020. C'est une expérience qui change ta mentalité, tu penses connaître tout ce qu'il y a à savoir sur le monde mais tu réalises qu'il y a tellement d'endroits à explorer sur la planète", raconte le frère de Jenaye Noah.

Je me dis que je ne regretterais jamais cette aventure parce qu'elle m'a apporté les valeurs que j'ai maintenant

Le fils de Yannick Noah accompagne son beau et long message de plusieurs photos et vidéos de cette époque dorée où il a pu parcourir la planète avec ses parents. Un voyage initiatique qui lui a permis de découvrir de nombreuses cultures mais qui s'est également avéré compliqué sur certains aspects. "C'est vrai que c'est difficile de quitter la 'société', de quitter tes amis et le reste de ta famille, mais aujourd'hui je me dis que je ne regretterai jamais cette aventure parce qu'elle m'a apporté les valeurs que j'ai maintenant et particulièrement la simplicité", poursuit-il.