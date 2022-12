Stella Belmondo épaules dénudées : beauté de velours qui a conquis d'autres "filles de"

Stella Belmondo a connu une enfance particulière. Elle est la fille d'une figure mythique du cinéma, l'une des plus grandes stars que la France ait connue : Jean-Paul Belmondo. De plus, elle a débarqué dans la vie de son illustre père alors que celui-ci était âgé de 70 ans et l'a perdu il y a un an, alors qu'elle avait à peine 18 ans... Une situation délicate pour celle qui a été scrutée par tous dès sa plus tendre enfance. Comment se construire dans un contexte aussi peu banal ? À l'aide de l'amour de son père et de sa mère, Nathalie "Natty" Tardivel, dont elle est si proche, la demoiselle se fraye un chemin. À 19 ans, elle se montre sereine et ravissante comme le montre son dernier post sur Instagram.

Utilisant les réseaux sociaux avec parcimonie, Stella Belmondo a posté une photo d'elle dans un look charmant : épaules dénudées avec un top asymétrique en velours, elle a fait sensation. Joy Hallyday, fille de Johnny, ou encore Vittoria de Savoie, dont les parents sont Clotilde Courau et Emmanuel-Philibert, n'ont pas tardé à réagir à ce joli cliché à coup de like et d'émojis coeur.