Yannick Noah : Son plus jeune fils Joalukas passe une folle soirée avec une célèbre et jolie princesse

Si Joalukas Noah a bien fini l'année 2022, il démarre plutôt très bien 2023. À 18 ans, le plus jeune fils de Yannick Noah n'a pas fini de faire la fête et chaque fin de semaine sonne comme la chance d'ajouter de nombreux et merveilleux souvenirs à sa mémoire. Le fils d'Isabelle Camus, dont il est si proche, est toujours bien entouré pour ces folles soirées. Et lorsqu'il n'est pas avec sa petite amie, une jolie blonde qui répond au prénom de Lola, c'est avec ses innombrables amies qu'il s'éclate. Ainsi, ce week-end, il a pu passer un agréable moment avec quelques amis, parmi lesquels une célèbre princesse !

En effet, Joalukas Noah a partagé une photo de son samedi 14 janvier au soir, et il a l'air de s'amuser. "Debout toute la nuit", légende son ami, et le cliché parle de lui-même. Une soirée entre bros dans le 16e arrondissement de Paris ? Non, puisque c'est une jeune femme qui a immortalisé cet instant et qui n'a pas manqué de le revendiquer en commentaire. Son nom ? Vittoria de Savoie. "En tant que photographe je me dois de liker ce magnifique post !", a écrit la fille de Clotilde Courau et Emmanuel Philibert de Savoie dans l'encart réservé aux commentaires. Puis, elle a à son tour publié une photo issue de cette soirée. On la voit portant un poncho de sa marque fétiche, Emilio Pucci. Une princesse lookée tout comme sa célèbre maman.