Clotilde Courau : Moments complices avec sa fille Vittoria... mais toujours séparée de son époux, si loin d'elle

Ce début d'année, ils le passent chacun de leur côté. Mariés depuis l'année 2003, Clotilde Courau et son époux Emmanuel-Philibert de Savoie sont effectivement aux extrêmes opposés du globe. La comédienne profite de la dolce vita du côté de Rome avec sa fille Vittoria. Son partenaire, lui, s'est envolé en direction des Bahamas, comme il l'a prouvé sur les réseaux sociaux en prenant des photographies depuis son avion. "La lune, le jetlag et moi", a-t-il écrit, une fois arrivé à destination.

Deux salles, deux ambiances. Pendant qu'Emmanuel-Philibert de Savoie se prélasse au soleil, Clotide Courau et sa fille Vittoria se bercent de joies italiennes. Visites de sites historiques, douceurs locales et morceaux de jambon... c'est la grande régalade, pour les uns comme pour les autres. Rien d'étonnant, après tout, à ce que la princesse de Savoie, de Venise et de Piémont passe un peu de temps avec son aînée de 19 ans. Cette dernière, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, a récemment déménagé loin d'elle, en Angleterre, à Londres, pour y suivre des études de mode.

Toutes les 2 à 3 semaines, je vais les voir

Mannequin à ses heures perdues, engagée dans les causes humanitaires, notamment pour venir en aide aux réfugiés de la guerre en Ukraine, Vittoria n'est heureusement pas seule au Royaume Uni. Elle a déménagé à Londres avec sa petite soeur de 16 ans, Luisa. Le duo a, d'ailleurs, régulièrement droit à des visites de maman, juste au cas où. "Elles étudient toutes les deux en Angleterre mais je reste très présente et toutes les 2 à 3 semaines, je vais les voir, assurait-elle, en tout cas, dans les colonnes de la version suisse du magazine ELLE. Entre nous, le dialogue est primordial. Le lien est nécessaire afin de construire leur vie de femme et en plus cela me rassure."

Si Clotide Coureau est actuellement à Rome, ce n'est pas seulement pour se payer une part de quatre fromages. Elle a assisté, le 5 janvier 2023, aux obsèques du pape émérite Benoît XVI sur la place Saint-Pierre du Vatican. Sa fille, Vittoria, a d'ailleurs participé à la cérémonie, à ses côtés.