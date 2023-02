Yannick Noah : Après la polémique, sa fille Eleejah s'éclate avec Joalukas et Tomathy, son autre frère beau gosse

Eleejah Noah, la fille du célèbre chanteur, née de sa précédente relation avec le mannequin Heather Stewart-Whyte, semblait en pleine forme ce lundi 6 février. Elle a notamment été aperçue en ville en train de partager un bon moment en compagnie de deux beaux-gosses, ses demi-frères Tomathy, fils de sa maman, et Joalukas, celui de son père. Une séquence immortalisée par ce dernier sur Instagram, avant que la jolie brune ne reposte sa story. Quelques minutes plus tard seulement, le trio se reformait mais cette fois-ci au sein d'un cabaret où se déroulait un spectacle.

Pour rappel, le week-end dernier était bien plus agité pour la jeune femme puisqu'elle avait été arrêtée par la police alors qu'elle était venue acheter une petite dose de cocaïne auprès d'un vendeur âgé de 22 ans. Elle avait alors été interpellée dans le véhicule du vendeur avant d'être placée en garde à vue. À sa sortie du commissariat, elle s'était emparée de son compte Instagram pour se plaindre auprès des personnes qui, selon elle, s'immiscent beaucoup trop dans sa vie privée.

Ça me fatigue

Un ras-le-bol qu'elle a exprimé à travers deux petites vidéos publiées sur son compte Instagram, dans lesquelles elle se met en scène auprès de ses abonnés, d'abord en anglais, en parlant sur un ton ironique : "Oh moi, je m'occupe de mes affaires, je finis mon jus de fruit... Et vous ?". Puis en français, sur un ton bien plus agacé : soufflant sur un bâton d'encens, elle lève les yeux au ciel et ne prononce que quelques mots : "Voilà, hein... Ça me fatigue". Elle espère désormais que le message est passé.

En tout cas, elle semble donc avoir repris du poil de la bête depuis cette affaire, en témoigne sa journée animée aux côtés de ses deux frères. À noter que la semaine dernière, c'est en compagnie de Joakim, l'aîné de la famille, qu'elle s'affichait sur Instagram, alors qu'ils se trouvaient au Cameroun, là où vit leur père depuis plusieurs mois désormais. Elle avait notamment participé au mariage de son grand-frère cet été au Brésil, où tout le clan s'était retrouvé pour ce moment si symbolique.