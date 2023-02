Yannick Noah : Sa fille Eleejah, tout juste sortie de garde à vue, réagit en vidéo... très agacée !

"Mind your business" : la légende est claire, Eleejah Noah veut que chacun s'occupe de ses affaires ! Impliquée dans une histoire révélée ce vendredi par le site Actu17, la discrète jeune femme de 26 ans a été arrêtée par la police la nuit dernière alors qu'elle venait d'acheter une petite dose de cocaïne auprès d'un vendeur âgé de 22 ans et également placé en garde à vue suite à son interpellation dans son véhicule.

Mais la fille de Yannick Noah semble ne pas avoir vraiment apprécié que tout cela ait fuité ! Dans deux petites vidéos publiées sur son compte Instagram, elle se met en effet en scène auprès de ses abonnés, d'abord en anglais, parlant sur un ton ironique : "Oh moi, je m'occupe de mes affaires, je finis mon jus de fruit... Et vous ?". Puis en français, sur un ton bien plus agacé : soufflant sur un bâton d'encens, elle lève les yeux au ciel et ne prononce que quelques mots : "Voilà, hein... Ca me fatigue".