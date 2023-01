Yannick Noah : Ses enfants Joakim et Yéléna réunis autour de leur mère Cécilia, une famille unie

Cette fois-ci, c'est donc aux côtés de sa maman Cécilia que Joakim Noah vient de s'afficher sur ses réseaux sociaux, à l'occasion du nouvel an. Une mère très fière de son fils car, pour rappel, elle lui écrivait un touchant message l'année dernière lorsqu'il recevait les honneurs de son ancienne équipe en NBA : les Chicago Bulls. " Quelle aventure incroyable et comme je suis heureuse d'avoir pu t'accompagner dans la réalisation de ton rêve... et maintenant, le nouveau chapitre... Tu as bien réussi mon garçon... Je suis tellement fière de toi", avait écrit l'ancienne Miss Suède 1978 sur son compte Instagram.