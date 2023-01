Yannick Noah avec ses enfants au Cameroun : farniente, nature et photo délirante

Yannick Noah est un homme heureux lorsqu'il est sur la terre de ses ancêtres, au Cameroun. L'ancienne star du tennis est très attachée à l'Afrique, qui a souvent été une source d'inspiration pour sa musique et aujourd'hui il est à la tête d'un village. Après y avoir accueilli son fils Joalukas et le président de la République Emmanuel Macron l'été dernier, c'est au tour de son fils Joakim, accompagné de sa femme Lais et de sa fille Eleejah de s'y rendre.

Une belle semaine en famille, comme Yannick Noah les affectionne, lui qui parcourt le monde entier pour retrouver ses proches, mais cette fois-ci, il est à domicile. L'occasion de passer de bons moments avec son fils Joakim et les deux hommes ne sont pas les derniers pour s'amuser. Très actif sur Instagram où il est suivi par plus de 110 000 abonnés et où il aime bien partager du contenu avec ses fans, le chanteur de 62 ans a publié une photo où on le voit sur les genoux à côté de son fils et d'un ami de la famille. La différence de taille est impressionnante et l'ancien tennisman s'en amuse en commentaire : "Jo s'occupe bien de son papa et de tonton Moulino..."

Un cliché qui a bien fait rire sa communauté à commencer par la mère de Joakim, Cecilia Rodhe, qui a semblé amusée en commentaire, tout comme Amélie Mauresmo. Le chanteur Gauvain Sers est formé, il s'agit de la "meilleure photo de 2023" pour lui. Paul Belmondo ou encore Michel Denisot ont également commenté cette drôle de photo.