"N'aie pas peur" : Joalukas, le fils de Yannick Noah, se prend une grosse pression par son frère Joakim !

Pour les vacances de février, Joalukas et sa mère, Isabelle Camus, ont décidé de s'envoler en direction de Miami, en Floride, pour y trouver un peu de chaleur au coeur de l'hiver parisien. Le fils de Yannick Noah habite dans la capitale avec sa mère, mais le garçon de 18 ans a la bougeotte et on l'a souvent vu partir aux quatre coins du globe. L'an dernier, il a pu visiter de nombreux endroits, à commencer par la Jamaïque, où il s'est rendu avec son père et ses nombreux frères et soeurs. L'été dernier, il a pu découvrir le Brésil lors du sublime mariage de son grand frère, Joakim Noah.

Un grand frère qu'il a pu retrouver il y a quelques jours puisque ce dernier s'est également rendu à Miami pour passer du temps avec Joalukas. Star du basket et ancienne gloire des Chicago Bulls, Joakim a sûrement été impressionné par le niveau de son petit frère ballon en main, mais c'est à un tout autre jeu qu'ils ont joué ensemble le 26 février dernier. Sur son compte Instagram, où il est très actif, Joalukas a publié de petites vidéos (qui sont à retrouver dans le diaporama) de ce moment à deux. Sur la première, on peut le voir en train de remplir une grande bassine d'eau avec de nombreux glaçons, avant que l'ancien sportif ne prenne son courage à deux mains pour s'y plonger en entier, sous le regard admiratif de son jeune frère.

C'est ensuite au tour de Joalukas de tenter l'expérience et de rentrer dans ce bain glacé, sous le regard amusé du mari de Lais Ribeiro, qui lui met la pression. "Allez, allez, allez, n'aie pas peur, allez !", lui lance l'ancien basketteur, avant de l'encourager : "Allez, calme-moi ça, t'es chez toi, t'es à la maison. C'est bien mon petit biquet". Le fils cadet de Yannick Noah finit par plonger intégralement la tête, sous le regard fier de son grand frère.

Joakim fête ses 38 ans à Miami avec son petit frère

Joalukas n'a pas oublié non plus de souhaiter un bon anniversaire à Joakim sur son compte Instagram. "Happy birthday mon frère. M*rde tu deviens vieux. Jtaime ma poulette", lui écrit-il sur une photo où on voit les deux hommes, les cheveux plaqués en arrière. "Bon sang, qu'est-ce que tu as fait à mon bébé. Qu'est-il arrivé à ses cheveux", rigole Lais Ribeiro dans la section commentaires, avant que son mari ne la rassure : "Tout va bien".