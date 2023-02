Yannick Noah: Son fils Joalukas aussi doué au basket que Joakim ! Il fait parler son talent en vidéo

On dit que le talent se transmet de génération en génération et il n'y a pas de meilleur exemple que la famille de Yannick Noah. Le père de ce dernier était footballeur professionnel et il fut l'un des plus grands joueurs de tennis français de l'histoire. Joakim, son fils aîné est lui devenu une véritable star du basket, reconnu comme l'un des meilleurs défenseurs des dernières décennies en NBA. Une famille où le talent coule dans les veines et il est bien possible que son fils cadet, Joalukas, possède également de grandes qualités sportives. Pour l'instant, le jeune homme de 18 ans a plutôt décidé de faire passer les études avant le sport.

Installé à Paris, le grand blond vit chez sa mère, Isabelle Camus et on sent déjà qu'il possède un grand sens de la fête. À l'image du reste de sa famille, il aime également beaucoup voyager et il n'arrête jamais. L'an dernier, il s'est rendu en Jamaïque en famille, avant de vivre le mariage de son grand frère au Brésil lors d'une belle cérémonie. Il est également parti au Cameroun rejoindre son père, qui a décidé de s'y installer il y a quelques années. Cette fois-ci, Joalukas a décidé de passer ses vacances aux États-Unis et plus précisément à Miami, en Floride. Sur son compte Instagram, le frère de Jenaye Noah a publié dans sa story (qui est disponible dans le diaporama) de courts extraits d'une petite session basket dans l'immense demeure qu'il occupe pour l'occasion.

Joalukas réussit un tir totalement improbable !

Suivi par un peu plus de 10 000 abonnés, le jeune homme a montré qu'il est presque aussi doué que Joakim avec un ballon de basket. Après une série de dribbles entre les jambes réalisés avec beaucoup de facilité, le fils de Yannick Noah enchaîne une série de trois paniers marqués. Sur la seconde vidéo, il réalise le panier que l'on a tous essayé des centaines de fois sans jamais y arriver. Dos au panier, il envoie la balle en l'air, derrière lui et réussit à marquer ! Un "trick shot", comme on dit en anglais, qui semble bien plaire à Joalukas, qui s'avance plein d'assurance face à la caméra après ce coup de maître.

Parti à Miami pour les vacances, Joalukas en a profité pour faire admirer ses talents au basket !