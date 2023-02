Diaporama : "N'aie pas peur" : Joalukas, le fils de Yannick Noah, se prend une grosse pression par son frère Joakim !

Les deux hommes se sont retrouvés et ils ont pu fêter ensemble les 38 ans de l'ancien basketteur Exclusif - Joakim Noah et sa femme Lais Ribeiro quittent la soirée Chanel à Miami, le 4 novembre 2022. © BestImage

Chacun leur tour, ils ont plongé dans une bassine remplie d'eau et de glaçons à la température glaciale. C'est Joakim qui y est allé en premier, suivi par Joalukas Joalukas Noah et son frère Joakim en vacances à Miami © Instagram, Joalukas Noah

Un beau moment de complicité entre Joakim et Joalukas, qui s'éclatent à Miami ! Joalukas Noah et son père Yannick Noah. © Instagram

