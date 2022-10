Lais Ribeiro mariée à Joakim Noah : avant elle, l'ex-basketteur avait craqué pour un autre top brésilien

C'est une année magique pour Joakim Noah et Lais Ribeiro, qui garderont certainement de très bons souvenirs de 2022. Une année au cours de laquelle ils se sont dits "oui" lors d'une cérémonie incroyable organisée dans le pays de naissance de la belle Brésilienne. L'occasion pour tous les membres de la famille Noah, à commencer par le patriarche Yannick, de se retrouver pour célébrer l'union des deux célébrités. Après ce beau moment au Brésil, les deux tourtereaux ont pu rentrer chez eux, aux États-Unis, où ils vivent depuis plusieurs années. Il faut dire que Joakim a un rapport particulier avec ce pays puisqu'il y est né (à New York) et c'est là qu'il s'est fait connaître en devenant une star de la NBA.

Ce 5 octobre est une date particulière pour la belle Lais Ribeiro puisqu'elle fête aujourd'hui ses 32 ans et on imagine que Joakim va certainement lui préparer une belle soirée pour célébrer ça. L'histoire d'amour entre les deux stars dure depuis près de quatre ans maintenant, mais avant cela, l'ancien basketteur de 37 ans a connu une belle histoire avec une autre brésilienne tout aussi jolie, Isabelle Cutrim. Le fils de Yannick Noah a officialisé leur relation en mars 2017, quelques mois après la naissance de sa fille Leia, mais difficile de savoir encore aujourd'hui si Isabelle est la mère de son enfant.

Un mannequin très demandé à l'international

Pour ce qui est de la carrière professionnelle d'Isabelle Cutrim, tout comme Lais Ribeiro, c'est un mannequin très reconnu. Avec ses 1m77, la bomba latina a notamment été l'égérie de la marque Guess et elle a régulièrement posé pour des marques de lingerie. On l'a également vue faire des shootings pour des magazines, comme la version italienne de GQ. À l'époque de leur histoire, Joakim et Isabelle avaient été aperçus ensemble du côté de Los Angeles, dans le quartier de Malibu se tenant la main où ils vivaient ensemble (les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Une histoire qui s'écrit désormais au passé et aujourd'hui, Joakim Noah est un homme heureux et comblé avec Lais Ribeiro, qui va pouvoir fêter ses 32 ans avec son nouveau mari !