Yannick Noah de retour à Paris : soirée derrière les fourneaux avec sa fille Eleejah

Yannick Noah est du genre à avoir la bougeotte et on ne sait jamais où il sera d'un jour sur l'autre. Heureusement, l'ancienne star du tennis est un homme moderne qui utilise régulièrement les réseaux sociaux et on peut donc assez facilement savoir où il se trouve. Et les déplacements sont fréquents ! Il faut dire qu'avec 5 enfants dont il est très proche, le chanteur de 62 ans est souvent occupé. Quand il n'est pas en vacances avec eux en Jamaïque ou au mariage de Joakim au Brésil, il aime bien les accueillir chez lui, au Cameroun. Depuis plusieurs années maintenant, il s'est installé dans le pays de ses ancêtres, devenant chef de village, un rôle qui lui tient à coeur.

Malgré ses nombreux voyages, Yannick Noah reste très attaché à la France et surtout à la capitale, où plusieurs de ses enfants vivent. En effet, son fils cadet Joalukas habite à Paris avec sa mère Isabelle Camus, mais il est actuellement en vacances du côté de Miami, en Floride. Pas de quoi embêter l'interprète de Saga Africa, qui a pu passer du bon temps avec sa fille Eleejah. Comme il l'a montré dans sa story Instagram (qui est à retrouver dans le diaporama), le chanteur suivi par plus de 110.000 abonnés est bien à Paris en ce moment. Il a partagé une photo qui permet de voir qu'il dispose d'une vue imprenable sur la ville depuis l'appartement où il se trouve. Surplombant les immeubles avoisinants, il a la chance d'avoir la Tour Eiffel en face de lui.

Soirée à deux avec Eleejah

L'occasion rêvée pour passer une belle soirée à deux avec sa fille Eleejah. La jolie brune de 27 ans a pu oublier ses soucis des dernières semaines en profitant de la venue de son père dans la capitale. Le duo a l'air de parfaitement s'entendre, comme Yannick Noah l'a montré avec un petit selfie à deux pendant qu'ils sont en train de préparer le repas du soir. Béret sur la tête, le chanteur ajoute une longue série d'emojis coeur rouge en bas de sa photo, preuve qu'il passe un très bon moment avec sa fille.

