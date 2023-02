Yannick Noah se la coule douce, les pieds dans l'eau au Cameroun avec Joakim et Eleejah !

S'il y a bien une famille qui a la bougeotte, c'est celle de Yannick Noah ! L'ancienne star du tennis, dernier vainqueur masculin français d'un tournoi du Grand Chelem, a eu une vie trépidante et à 62 ans, il continue de la mener tambour battant ! Reconverti avec succès dans la musique, il a également eu plusieurs belles histoires d'amour dont 5 enfants sont nés. Une progéniture qui vit un peu partout sur la planète, son cadet Joalukas (18 ans) étant installé à Paris avec sa mère, Isabelle Camus, tandis que sa fille Jenaye (26 ans) vit à New York, où elle mène une belle carrière de mannequin.

Son fils aîné, Joakim (37 ans), est lui devenu une superstar du basket et bien qu'il ait pris sa retraite, il reste une figure connue des fans de la NBA. L'été dernier, l'immense sportif de 2,11m a vécu l'un des plus beaux moments de sa vie en épousant Lais Ribeiro lors d'une sublime cérémonie au Brésil. L'occasion pour toute la famille de se réunir et de faire la fête. Un nouveau pays visité de plus pour Yannick Noah, qui a décidé de quitter la France il y a quelques années pour s'installer au Cameroun, la terre des ses ancêtres. Devenu chef de village, le chanteur coule des jours heureux en Afrique et ses enfants n'hésitent pas à s'y rendre pour leurs vacances.

Selfie et coucher de soleil en famille

Alors que Joalukas y a passé plusieurs semaines l'été dernier lors d'un séjour où il a eu le privilège de rencontrer le président de la République, Emmanuel Macron, il y a quelques semaines, Joakim et sa fille Eleejah (27 ans) s'y sont rendus. La jeune femme, qui a eu quelques soucis avec la justice récemment, en a d'ailleurs profité pour se baigner en compagnie de son père et de son frère. C'est Yannick Noah qui vient de dévoiler les photos dans sa story sur Instagram (elles sont disponibles dans le diaporama). Sur le selfie, on peut voir l'ancien tennisman tout sourire, avec Joakim et Eleejah en arrière-plan tandis que le soleil semble se coucher sur le Cameroun.

Un beau moment en famille pour Yannick Noah et ses enfants, qui profitent à fond des moments qu'ils passent ensemble.