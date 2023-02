Diaporama : Yannick Noah se la coule douce, les pieds dans l'eau au Cameroun avec Joakim et Eleejah !

1 / 12 Yannick Noah a accueilli ses enfants, Joakim et Eleejah chez lui, au Cameroun. L'ancien sportif de tennis, Yannick Noah dans son village Noah, à Yaoundé, Cameroun. © Stéphane Lemouton/Bestimage © BestImage, Stéphane Lemouton

2 / 12 Installé là-bas depuis plusieurs années, Yannick Noah est devenu chef de ville. Il a accueilli son fils cadet Joalukas l'été dernier. Exclusif - Jenaye, Eleejah, Joalukas Noah, son père Yannick Noah et Tomathy Stewart-Whyte (le frère de Jenaye et Eleejah) lors de la soirée d'anniversaire de Joalukas Noah, fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, pour ses 18 ans à Paris le 10 juin 2022. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau

3 / 12 Cette fois-ci, c'est Joakim et Eleejah qui sont venus le voir. Yannick Noah dans l'eau. © Instagram, Yannick Noah

4 / 12 L'occasion pour Yannick Noah de passer de bons moments avec ses enfants. Jenaye, Eleejah, Joalukas Noah, Joakim et leur père Yannick Noah © Instagram

5 / 12 Le chanteur a partagé un selfie où on le voit dans l'eau avec ses enfants, au moment du coucher de soleil. Yannick Noah avec ses enfants dans l'eau. © Instagram, Yannick Noah

6 / 12 Un beau moment en famille pour Yannick Noah et ses enfants, qui profitent à fond des moments qu'ils passent ensemble. Exclusif - Joakim Noah et sa femme Lais Ribeiro quittent la soirée Chanel à Miami, le 4 novembre 2022. Assis sur un banc, le basketteur de 37 ans a été pris d'un fou rire avec ses amis. Au cours de la soirée, sa soeur, J.Noah a défilé. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

7 / 12 Exclusif - Yannick Noah - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 13", présentée par F.Bollaert, et diffusée le 21 octobre sur France 3. Pour cette nouvelle émission de "La boîte à secrets", Faustine Bollaert accueille Y. Noah, A. Bent et G. Montagné pour une soirée toujours plus festive et émouvante. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches ! Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, chanter les plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités ! Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

9 / 12 Exclusif - Jenaye, Eleejah, Joalukas Noah, son père Yannick Noah lors de la soirée d'anniversaire de Joalukas Noah, fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, pour ses 18 ans à Paris le 10 juin 2022. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau

11 / 12 Le président français Emmanuel Macron et Yannick Noah au village Noah pour un débat avec la société civile et un concert, Yaoundé, Cameroun, le 26 juillet 2022. Emmanuel Macron effectue une tournée africaine de trois jours au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. © Stéphane Lemouton/Bestimage © BestImage, Stéphane Lemouton