Diaporama : Yannick Noah de retour à Paris : soirée derrière les fourneaux avec sa fille Eleejah

10 / 13

Exclusif - Yannick Noah - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 13", présentée par F.Bollaert, et diffusée le 21 octobre sur France 3. Pour cette nouvelle émission de "La boîte à secrets", Faustine Bollaert accueille Y. Noah, A. Bent et G. Montagné pour une soirée toujours plus festive et émouvante. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches ! Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, chanter les plus grands tubes d’hier et d’aujourd’hui, tenter de retrouver l’identité d’un invité mystère et des images exclusives tournées avec l’entourage des invités ! Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage