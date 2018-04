"Le Grand Bleu" fête ses 30 ans : 5 choses que vous ne savez pas sur le film

Le 11 mai 1988 sortait dans les salles françaises un film ambitieux qui allait devenir culte : Le Grand Bleu. Réalisé par Luc Besson, porté par ses trois acteurs que sont Jean-Marc Barr, Jean Reno et Rosanna Arquette, le long métrage fêtera le 11 mai son 30e anniversaire. Pour cette occasion, il sera projeté en ciné-concert le jour même, mais aussi le 2 juin à la Seine musicale. Éric Serra, qui avait signé la musique culte et glané un César pour son travail, dirigera un orchestre et jouera en live les titres de cette bande originale. Mais savez-vous bien tout à propos du Grand Bleu ?

Christophe Lambert devait avoir le rôle principal

Avant de caster Jean-Marc Barr pour ce qui allait être le rôle de sa vie, Luc Besson voulait proposer le costume de Jacques Mayol à Christophe Lambert, qu'il venait de diriger dans Subway. Mais ce dernier refusa après avoir attrapé une otite lors de son baptême de plongée. Besson a également rencontré Mickey Rourke et envisagé d'engager Mel Gibson, avant de confier finalement le rôle à l'acteur américain adopté par la France, Jean-Marc Barr.

Hué à Cannes

S'il a fini comme l'un des plus grands succès français des années 80 (9,2 millions d'entrées en salles), Le Grand Bleu a connu un lancement chaotique, en cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes 1988. Lors de sa projection, il a été hué et moqué par les spectateurs, avant d'être descendu en flèche par une partie de la critique.

Le film est dédié à Juliette Besson

Deux jours après l'ouverture à Cannes, la fille aînée de Luc Besson, alors âgée de 1 an, est opérée du coeur. "Le film était présenté à Cannes le 11 mai. Dix jours avant l'opération de Juliette, nous avions rendez-vous avec le chirurgien. Je le vois encore prendre son agenda, le feuilleter et nous dire : 'Est-ce que le 11 mai ça vous va ?' Je n'ai pas osé dire non, c'était ma fille d'abord. Quand je lui ai raconté les raisons de mon angoisse, il a repoussé l'intervention de deux jours. Je me suis donc retrouvé à me faire flinguer avec Le Grand Bleu le 11 et, deux jours plus tard, je passais sept heures dans une salle d'attente pour savoir si ma fille allait survivre, être guérie. Le reste n'avait plus vraiment d'importance. Et curieusement, quand Juliette est allée mieux, le film s'est mis à marcher", raconte le metteur en scène.

Le public américain n'a jamais pu entendre Éric Serra

C'est un choix étonnant, et sûrement regrettable quand on sait ce qu'est devenue la musique culte d'Éric Serra, mais aux États-Unis, le public a découvert le film en salles avec une nouvelle partition composée par Bill Conti, le papa de la musique de Rocky.

Trois ans d'affilée au Grand Rex

En 1988, le Grand Rex s'offrait le plus grand écran de France, le Grand Large, 21 m de long sur 11 de hauteur (il a depuis été dépassé par le plus grand écran d'Europe au Mégarama de Villeneuve-la-Garenne et son 27x13 m). Le Grand Large est inauguré par Le Grand Bleu dans sa version longue, qui remplira la salle pendant trois ans. Et ce sera l'unique salle française à diffuser cette version.