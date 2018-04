Jean-Marc Barr à propos de Luc Besson : "Son sens de l'humour est limité"

Sorti le 11 mai 1988, Le Grand Bleu s'apprête à souffler sa 30e bougie. Beaucoup plus rare ces dernières années et sorti du star system, Jean-Marc Barr revient pour la énième fois sur le film qui n'a jamais cessé de lui coller à la peau. Dans Le Parisien du 23 avril, l'acteur aujourd'hui âgé de 57 ans parle sans langue de bois et aborde notamment le sujet Luc Besson, réalisateur de ce film culte.

Interrogé sur ses relations avec les acteurs principaux et le cinéaste, Barr dit encore échanger "quelques SMS" avec Jean Reno qui vit à New York, et "voit Rosanna Arquette à Los Angeles". "Mais Luc (Besson) pas du tout", affirme-t-il. "On s'est perdus de vue, j'essaie de ne pas prendre ce métier au sérieux et j'ai un sens de l'humour un peu poussé. Et celui de Luc est limité... Ça ne fait rien, moi je l'aime toujours mais c'est lui qui n'apprécie pas mon sens de l'humour, c'est tout !", tente-t-il d'expliquer.

Pas de rancoeur pour Jean-Marc Barr, qui préfère en revanche clamer haut et fort ô combien "l'identité de Jacques Mayol [mort en 2001, NDLR] a été sacrifiée" en parlant du personnage qu'il incarne à l'écran. "C'était très lourd à porter pour lui, déplore l'acteur. On parlait de Jacques Mayol et on me voyait moi. Pour lui, c'était insupportable. En fait, il aurait aimé jouer le rôle à ma place. Les deux documentaires auxquels j'ai participé, c'est une façon de rétablir la vérité." Ces deux documentaires, ce sont Génération Grand Bleu qui sera diffusé sur Ushuaïa TV le 7 mai et L'Homme Dauphin, qui sortira au cinéma le 30 du même mois.

Aujourd'hui, c'est loin des strass et des paillettes que vit l'iconique star du Grand Bleu. "À 55 ans, j'ai eu un petit garçon [Jude, né en août 2015, NDLR], cela change tout, dit-il. Après Le Grand Bleu, j'ai eu le choix. Et à 30 ans, j'ai commencé ma retraite. Je suis entre l'Italie, la France et les États-Unis, Paris, San Diego et Rome. Je ne suis pas esclave du travail." Ce qui ne signifie qu'il ne travaille plus, loin de là. "J'ai deux films qui sortent prochainement et je jouerai une pièce autour de Tolstoï au théâtre Hébertot à la rentrée", a-t-il conclu.