12 Coups de midi – Meurtre de Bastien, un ami réagit: "Il n'était pas bagarreur"

La nouvelle fait froid dans le dos. Nous avons appris ce 12 mars 2019 l'assassinat de Bastien Payet, un ex-candidat des 12 Coups de midi (TF1). Le jeune homme âgé de seulement 23 ans, étudiant en droit, a été agressé dans la nuit de vendredi à samedi à Reims, en région Champagne-Ardenne.

Un proche de Bastien, Laurent Étienne, directeur des ateliers slam.com où le jeune homme se plaisait à se produire, a confié à France Bleu à propos du drame : "Ce n'est pas du tout deux groupes de jeunes qui se sont battus. Bastien et son meilleur ami étaient avec deux copines. Ils se sont fait alpaguer par trois autres jeunes suite à une mauvaise réflexion de ces jeunes auprès des filles. Bastien leur a juste dit qu'il ne fallait pas rentrer là-dedans et qu'il fallait juste rester tranquille, sans violence, sans attaque, et ils l'ont réellement agressé." Un témoignage qui devrait être utile pour l'enquête en cours.

Pour rappel, selon nos confrères de L'Est républicain, les faits se sont déroulés aux alentours de 3h du matin samedi 9 mars 2019 en plein centre de Reims. Bastien Payet était accompagné de trois amis lorsqu'il a été pris à partie, roué de coups de poings et de pieds au niveau de la tête. Transporté au centre hospitalier de Reims en état d'urgence, le jeune étudiant a succombé dimanche matin.

Trois étudiants sont soupçonnés d'être les agresseurs. L'un d'entre eux a été interpellé sur les lieux de l'agression mortelle "dans un état d'alcoolisation avancée" comme le précise le procureur de la République de Reims, Matthieu Bourrette. Ses deux camarades ont quant à eux été arrêtés samedi dans l'après-midi. Les jeunes gens ont reconnu leur présence sur place mais "se renvoient la balle" à propos de la responsabilité des coups ayant entraîné la mort de Bastien Payet. Ils ont tous les trois été mis en examen pour meurtre.