4 mariages pour 1 lune de miel : 3 candidates, à bout, quittent un mariage !

Mercredi 31 janvier 2018, une situation inédite s'est produite dans 4 mariages pour 1 lune de miel sur TF1. Trois candidates ont décidé de quitter la fête de mariage de la 4eme participante... La raison ? Une ambiance beaucoup trop ennuyeuse et ringarde à leur goût.

Isabelle (53 ans et technicienne de laboratoire en pharmacie), Flavie (30 ans et sans emploi) et Laurence (41 ans et aide soignante) n'ont pas du tout apprécié la soirée sur le thème de la nature de leur concurrente Elodie (34 ans). Visiblement en souffrance et en overdose d'accordéon, de valse viennoise et de Patrick Sébastien dans une salle des fêtes à peine décorée, les trois candidates ont décidé de partir toutes les trois, d'un seul coup, avant la pièce montée. "Moi en tout cas si on souhaite partir, je l'assume", a lâché Flavie avec le soutien de ses rivales. Et d'ajouter face caméra : "Je ne pouvais pas aller plus loin !"

Isabelle, Flavie et Laurence ont tout de même pris la peine de dire au revoir à Elodie, la mariée du jour, avant leur départ surprise. Elodie, qui avait invité 70 personnes pour un budget de 8000 euros avec son époux Philippe, a été très chagrinée par ce départ peu amical. Au final, elle a obtenu 8 pour la décoration, 6,7 pour le repas et 6,7 pour l'ambiance générale... Aïe !

Rappelons que l'émission 4 mariages pour 1 lune de miel est devenue une valeur sûre de TF1 même si cette dernière souffre de la concurrence du jeu Slam sur France 2. La semaine passée, le show avait attiré en moyenne 1,62 million de téléspectateurs dès 17h20 pour une part de marché s'élevant à 15,1% du public.

