A-Fabien Delon, Hugo Clément, Nicolas Duvauchelle : Au top avec leurs chéries !

Qui dit romance au cinéma dit séance en amoureux ! Les couples de VIP étaient nombreux à l'avant-première du film Mon inconnue le 1er avril 2019 à Paris. L'histoire d'amour de Raphaël qui se réveille subitement dans un monde où il n'a jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie, a conquis de charmants duos qui ont posé avec plaisir lors du photocall.

Alain-Fabien Delon et sa compagne Capucine Anav faisaient partie de la liste des invités, affichant leur bonne mine. Le couple était en effet au mois de février en séjour à Marrakech. Le fils d'Alain Delon profite de cette projection pour se détendre avec son amie, lui qui a effectué une promotion intensive de son premier roman, De la race des seigneurs.

Le journaliste Hugo Clément et sa compagne Alexandra Rosenfeld, Miss France 2006, n'ont pas caché non plus leur enthousiasme face à la nouvelle réalisation d'Hugo Gélin. Ce dernier était lui aussi en couple durant la soirée puisqu'il était accompagné de sa femme, directrice artistique du film, Nina Rives.

Le cinéaste a pu retrouver avec plaisir l'un de ses anciens comédiens, Nicolas Duvauchelle. L'acteur de 39 ans fait partie du casting du premier film d'Hugo Gélin, Comme des frères. Il est venu avec son amoureuse Chloé Roy. Vincent Perez et sa femme Karine Silla, Thomas Solivéres et sa compagne Lucie Boujenah (nièce de Michel) ainsi que Julie Fournier et Benjamin Seznec complètent la liste des tandems amoureux de la soirée.

Mon inconnue, au cinéma le 3 avril 2019