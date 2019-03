Alain-Fabien Delon : Grosse surprise en pleine séance de dédicaces

Quand une séance de dédicaces se transforme en Surprise sur prise ! Le 14 février 2019, Alain-Fabien Delon était invité à la Fnac des Ternes à Paris pour y dédicacer son premier roman, De la race des seigneurs (Ed. Stock Arpège). Le comédien de 24 ans, qui était en janvier à l'affiche du film Une jeunesse dorée, a reçu une bonne dose d'émotion lors de cet événement, de la part se ses nombreux admirateurs bien évidemment mais aussi de célébrités, comme Muriel Robin.

Mais la plus grosse surprise de la journée était bien plus personnelle. Alain-Fabien a en effet eu la joie de rencontrer son oncle... qu'il n'avait jamais vu ! Jean-François Delon, demi-frère d'Alain Delon, avait en effet fait le déplacement pour rencontrer son neveu. D'après Closer, Jean-François a "fait la queue comme tout le monde" pour avoir droit à sa dédicace. Et une fois en face du jeune homme, il lui a dit "tu ne vois rien ?", avant de lui révéler qui il était. Le magazine rapporte que l'amoureux de Capucine Anav, qui était présente, était ravi de cette rencontre et a ensuite échangé un moment avec son oncle, cet inconnu. Les deux hommes ont ensuite posé pour des photos, que vous pouvez voir dans notre diaporama ci-dessus.

Alain-Fabien est actuellement en pleine promotion de son livre, De la race des seigneurs, un roman aux accents d'autobiographie qui retrace la vie d'Alex Delval, dix-huit ans, qui rêve de devenir acteur comme son père...