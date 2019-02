Alain-Fabien Delon : Dédicaces sous les yeux de Capucine et Muriel Robin

Jeudi 14 février 2019, Alain-Fabien Delon est allé à la rencontre de ses premiers lecteurs à l'occasion d'une séance de dédicaces. Il était bien accompagné puisque sa compagne, la chroniqueuse télé et comédienne Capucine Anav, était présente.

C'est à la Fnac des Ternes, dans le 17e arrondissement de Paris, qu'Alain-Fabien Delon a pris le temps de signer des exemplaires de son premier roman, De la race des seigneurs. Décontracté et vêtu à la cool, le jeune homme a semblé passer un moment plus agréable que lors de ces récents passages télé, qui lui ont valu des commentaires salés sur les réseaux sociaux en raison d'un comportement jugé trop arrogant. En prise direct avec les gens et sans caméras, l'exercice apparaissait pour lui plus sympathique.

Pendant qu'il discutait de son oeuvre et signait des exemplaires, Alain-Fabien Delon était couvé du regard par sa chérie Capucine Anav. Les amoureux sont très fusionnels et ont récemment confié avoir de beaux projets à deux... Au cours de cette séance, le romancier en herbe – par ailleurs lui aussi acteur comme son père Alain Delon a pu compter sur la présence de Muriel Robin, venue le féliciter.

Thomas Montet