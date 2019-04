Laura Smet avec sa mère Nathalie Baye : superbes face à une "Inconnue"

Après Demain tout commence, le réalisateur Hugo Gélin revient avec la comédie romantique Mon inconnue. Dans ce long métrage, il filme François Civil et Joséphine Japy, qui forment un couple plus qu'uni. Sauf que du jour au lendemain, le héros se retrouve plongé dans un monde où il n'a jamais rencontré l'héroïne. Comment va-t-il s'y prendre pour reconquérir la femme de sa vie, devenue une parfaite inconnue ? Un pitch alléchant qui a attiré une foule de personnalités lors de l'avant-première à Paris le 1er avril 2019.

L'équipe du film, qui comptait également sur la présence de Benjamin Lavernhe, Camille Lellouche et Amaury de Crayencour, a été chaleureusement applaudie par Nathalie Baye et Laura Smet. Mère et fille complices ont travaillé ensemble dans Dix pour cent, – série dans laquelle joue également François Civil –, Les Gardiennes, ainsi que le court métrage de Laura, intitulé Thomas.

Fils du producteur Xavier Gélin, petit-fils des acteurs Daniel Gélin et Danièle Delorme et arrière-petit-fils d'André Girard (peintre, résistant), Hugo Gélin a un passif familial ancré dans le cinéma. Lors de cette projection, c'est avec sa soeur Sarah Gélin qu'il a pris la pose mais pas seulement. Il a également partagé cette première avec son épouse, Nina Rives, directrice artistique du film. Non loin de lui se trouvaient deux des comédiens qui ont joué dans son premier long métrage, Comme des frères, Nicolas Duvauchelle et François-Xavier Demaison, ravis de se retrouver.

Audrey Lamy et Manu Payet qui ont joué ensemble dans Tout pour être heureux, Thibault de Montalembert – qui joue le père de François Civil dans Dix pour cent –, Frédéric Chau de Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ?, Myriam Boyer et la bien-aimée de son fils Clovis Cornillac, Lilou Fogli, n'ont pas manqué l'invitation. Tout comme les comédiennes Aure Atika, Marie-Ange Casta et Laurence Arné, ainsi que la chanteuse Élodie Frégé. On peut également citer la présence de Michel Jonasz, César Chouraqui, Jean-Pierre Castaldi, Évelyne Gelin, Jean-Loup Dabadie, Louka Mellava, Michaël Gregorio, Sophie Mousel et Manon Niego et sa mère Elisa Servier.

Mon inconnue, en salles le 3 avril 2019