Adam Levine bientôt papa pour la 2e fois : Sa belle Behati Prinsloo est enceinte

Adam Levine et Behati Prinsloo n'auront pas mis longtemps à mettre un deuxième enfant en route puisque le couple a accueilli son premier enfant il y a tout juste un an. Une petite fille adorable prénommée Dusty Rose qui avait fait fureur sur le Walk of Fame en février dernier lorsque son papa avait reçu son étoile. C'est à cette occasion que le chanteur de 38 ans et le top de 28 ans avaient dévoilé pour la première fois le visage de leur princesse.

Comblée par l'arrivée de sa fille le 21 septembre 2016, Adam Levine s'était confié sur cette "très belle expérience" quelques jours plus tard. "Je ne suis parent que depuis trois semaines, qu'est-ce que je sais ? Pas grand-chose, mais cela fait partie de la beauté de la chose, honnêtement", avait confié l'artiste au micro de Ryan Seacrest, pour son émission On Air With Ryan Seacrest. Le leader de Maroon 5 en saura un peu plus avec ce second enfant !

Déjà absente l'an dernier lors du défilé Victoria's Secret qui s'était déroulé à Paris, Behati Prinsloo peut compter sur la bienveillance de la grande famille VS. Le boss de la maison de lingerie américaine, Ed Razek, lui a adressé un tendre message sur Instagram, alors qu'il était déjà au courant de sa grossesse. "J'ai promis à Behati que je dirais pas un mot avant qu'elle ne le fasse. Bee, j'ai tenu ma promesse ! Tu vas nous manquer à Shanghai ! Je t'aime et je suis très heureux pour toi, Adam et Dusty !", a-t-il posté. Les amies Anges de Behati Prinsloo (Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Candice Swanepoel...) ne devraient pas tarder à en faire autant !