Adam Levine empoche 18 millions en vendant sa sublime villa !

Adam Levine est depuis peu un homme un peu plus riche. Le site TZM.com révèle que le chanteur du groupe Maroon 5 a vendu sa très belle villa de Californie pour la modique somme de 18 millions de dollars.

Le chanteur américain de 38 ans a vendu sa propriété, située dans le quartier de Holmby Hills, à Los Angeles. La maison possède une surface habitable d'environ 850 m² et comprend cinq chambres à coucher ainsi que six salles de bain. Sur le terrain de la bâtisse, entourée d'une végétation luxuriante, il y bien évidemment une piscine entourée d'un espace de repos... Le chanteur avait acheté cette maison il y a seulement cinq mois mais en raison de la somme de travaux à effectuer et alors que sa femme Behati attend leur deuxième enfant, il a préféré la revendre !

Le site TMZ affirme qu'Adam Levine doit finaliser la vente la semaine avant Noël et que l'acheteur va payer cash ! L'artiste avait d'abord mis la maison en vente pour 18,9 millions de dollars mais il a accepté de baisser à 18 millions. Il a aussi mis en vente une autre de ses demeures, pour la somme de 15,9 millions.

Thomas Montet