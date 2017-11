Adam Levine : Sa femme est enceinte, le sexe du bébé révélé !

Adam Levine s'apprête à devenir papa pour la deuxième fois et cela le rend fou de joie. Sa femme Behati Prinsloo devrait accoucher dans deux petits mois et on sait désormais le sexe du bébé.

Invité de l'émission The Ellen DeGeneres Show, Adam Levine a évoqué la grossesse de son épouse, dont il se montre très fier, et a donné le sexe du futur enfant. "Elle est extraordinaire. Elle assure comme une championne du monde. Elle déchire. Vous êtes incapables de savoir qu'elle est enceinte de sept mois", a-t-il déclaré. Le chanteur de Maroon 5 a annoncé que Behati Prinsloo attendent "une autre petite fille". Le couple a accueilli une craquante Dusty Rose en septembre 2016. Les amoureux cherchent encore le prénom de l'enfant à naître. "On travaille déjà dessus", a-t-il dit.

Adam Levine, qui vient récemment d'être choisi comme nouvel ambassadeur d'un parfum Yves Saint Laurent, a ajouté que sa femme, ayant été la seule enfant de ses parents, aimerait bien avoir d'autres bébés. "Elle voudrait cent bébés mais je pense pas qu'on puisse faire cela", a-t-il confié en riant.

A noter que Maroon 5 revient dans les bacs avec le disque Red Pill Blues.

Thomas Montet