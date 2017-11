Adèle Exarchopoulos et Géraldine Nakache : Complices sublimes et engagées

L'amitié était à l'honneur durant l'Autism Charity Gala 2017, événement annuel organisé le 27 novembre par l'association Sur les bancs de l'école. Cette soirée caritative s'est déroulée au Pavillon Vendôme à Paris en présence de nombreuses personnalités : les actrices Géraldine Nakache et Adèle Exarchopoulos, le chanteur Julien Clerc, le groupe Elephanz, le journaliste Victor Robert, ainsi que les humoristes Alex Vizorek et Melha Bedia ont répondu à l'invitation de l'association qui a pour but de sensibiliser le grand public à la cause de l'autisme et de financer le fonctionnement des lieux d'accueil des familles et de prise en charge des enfants de l'organisation.

La marraine de l'association Les Bancs de l'école est Leïla Bekhti. Malheureusement, l'actrice, femme engagée et jeune maman, n'a pas pu se rendre au gala. Ses grandes copines Géraldine, Adèle et Melha – soeur de Ramzy qui s'impose elle aussi sur scène – ont assuré le show, répandant leur amitié généreuse pour défendre une belle cause. Elles ont savouré le dîner préparé à quatre mains par les Chefs Christian Constant et Yves Camdeborde, puis les convives ont participé à la tombola "Be cool, be good", au profit de l'association.