Leïla Bekhti jeune maman super fière de son mari Tahar Rahim

À l'intérieur, le jeune papa n'évoque pas sa vie privée ni sa paternité à venir au moment où est réalisée l'interview. En revanche, il parle carrière avec humilité et sérénité. "Il faut savoir dire non, pour ne pas être prisonnier des stéréotypes, c'est une manière d'envoyer des signaux aux réalisateurs. Depuis Un prophète, en 2009, j'ai refusé plus de rôles que je n'en ai accepté", dit-il.

À l'époque de l'entretien, Tahar Rahim était aux États-Unis depuis deux mois pour la préparation et le tournage de The Looming Tower. Selon GQ, il y mène une vie "plutôt tranquille", à l'abri de regards – car Tahar n'aime pas se montrer gratuitement et évite au maximum les mondanités – avec quelques "potes" dont l'artiste JR. "Impossible de lui arracher plus de deux mots sur Leïla Bekhti et l'enfant, leur premier, qu'ils attendent pour cet été", précise également le magazine devant sa discrétion. Le jeune homme a appris à se protéger après le succès d'Un prophète, après lequel il s'est "caché pendant deux ans". Le tournage de la série devrait se terminer fin septembre à New York.

