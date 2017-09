Adeline Blondieau : Retour sur les planches auprès de Fiona Gélin

Alors que la rentrée théâtrale bat son plein, une nouvelle pièce s'apprête à prochainement prendre l'affiche : Le Chameau bleu. Au casting, on retrouve les comédiennes Adeline Blondieau et Fiona Gélin. Après les répétitions, elles seront sur scène samedi 30 septembre, à la Salle des Fêtes de Villers-Semeuse (Ardennes).

L'ex-star de Sous le soleil a passé plusieurs semaines en répétitions à Paris pour sa nouvelle pièce, Le Chameau bleu, écrite par Pierre Sauvil et dont la mise en scène est signée Jean Pierre Dravel assisté de Violaine Brebion. Adeline Blondieau donne la réplique à Fiona Gélin, laquelle avait récemment confié qu'en dépit de l'échec de son livre choc, elle avait des projets sous le bras pour se relancer et pouvoir sortir du RSA et Laurent Petitguillaume ainsi qu'à Romain Fleury en alternance avec Manu Rui Silva.

L'histoire : Au cours d'une soirée ordinaire, à cause d'un petit adultère de rien du tout, deux couples d'amis adorables qui ne feraient pas de mal à un moustique en train de les piquer, se retrouvent au coeur d'une bataille sauvage. Tous les quatre essayent de s'entretuer et n'hésitent pas sur les moyens : coups de fourche, coups de couteau et coups de revolver !

Thomas Montet