Adil Rami, sa double vie : la réponse de son ex Sidonie, lourde de sous-entendus

Mardi 25 juin 2019, la rupture de Pamela Anderson et Adil Rami a fait la une de tous les journaux et stupéfait leurs fans. Il faut dire qu'en plus d'annoncer leur séparation, la star hollywoodienne a accusé le footballeur d'avoir mené une double vie et de s'être montré menaçant avec elle. Après que le joueur de l'OM a réagi à ces attaques, c'est son ex-compagne, Sidonie Biémont, avec qui il a eu deux enfants, les jumeaux Zayn et Madi (2 ans et demi), qui a pris la parole.

Mercredi 26 juin, la sublime brune a posté un texte sur Instagram. Le voici, tel quel : "Quand on est amoureux, on est souvent sourd et aveugle. On se raccroche à tout, au moindre signe ou interprète, on sur-réagit, on la laisse la place aux plus gros mensonges ? Quand on est amoureux, on veut y croire plus que tout, on rêve qu'un jour la famille sera réunie, on se dit qu'on a eu raison de choisir cette personne pour moitié, on idéalise... on excuse, on pardonne, on minimise... Puis un jour, on se réveille anéantie et on sombre. J'ai été très amoureuse d'Adil. Mes priorités ont toujours été mes deux amours : Zayn et Madi, elles le resteront. Mon souhait le plus cher est de leur inculquer l'Honnêteté et le Respect de Soi." Un message qui n'a pas été rédigé par un conseiller en communication, mais avec le coeur.

Selon nos informations, Sidonie Biemont a fait savoir qu'elle ne souhaite pas entrer dans les détails de sa vie privée afin de protéger ses enfants. Mais, lorsqu'elle évoque les "gros mensonges" d'Adil Rami dans son texte, elle ferait bien sûr référence à la double vie du sportif et à ce qu'il a mis en oeuvre, subterfuges et belles déclarations pour entretenir l'idée d'un retour définitif avec elle. Pamela Anderson avait donc vu juste en écrivant hier : "Il a menti à tout le monde. Comment est-ce possible de contrôler le coeur de deux femmes comme cela ?

Quoi qu'il en soit, la page semble définitivement tournée pour Sidonie Biemont. Voilà pourquoi elle utilise le passé et écrit : "J'ai été très amoureuse d'Adil." À présent, la belle brune veut aller de l'avant, tirer un trait sur cette histoire pour ses enfants.