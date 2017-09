Adixia et la polémique des escort girls dans la télé-réalité : "J'en connais..."

Le 24 septembre dernier, une interview anonyme diffusée dans Les Terriens du dimanche (C8) de Thierry Ardisson soulevait le problème de la prostitution et de l'escorting dans la télé-réalité. Si aucun nom n'a été révélé pendant la séquence choc, Adixia (Les Marseillais) a décidé de réagir à la polémique qui a suivi... Ne serait-ce que pour faire entendre qu'elle n'a rien à voir avec cette histoire !

Contactée par Voici.fr, l'ex-petite amie de Paga a tout d'abord commenté : "Oui, la pros­ti­tu­tion, il y en a ! C'est sûr ! J'en connais qui font ça. J'en connais trois exac­te­ment. Elles le cachent, mais j'étais au courant. Mais on ne m'en a pas parlé person­nel­le­ment." Et la bombe d'ajouter : "Je n'ai pas à juger les filles qui font ça. Si elles veulent faire ça, c'est leur corps, c'est leur vie. Elles font ce qu'elles veulent."

Toutefois, la jolie blonde de 25 ans a également reconnu que cette histoire n'allait pas redorer le blason des stars de télé-réalité. "C'est chiant, ça entache l'image de toutes les filles ! Forcément, elles font partie de la télé-réalité. Donc quand quelqu'un fait quelque chose de mal, ça retombe sur tout le monde. À cause d'elles, nous, les filles qui ne faisons rien, on ruine notre image !", a-t-elle lâché.

Pour rappel, le témoin anonyme interrogé par Jeremstar dans Les Terriens du dimanche avait révélé : "Ça me choque de voir des collègues de tournage se livrer à ce genre de pratiques, et même à la scatophilie. (...) Ça a lieu dans la villa, dans la salle de bain, je les vois revenir, elles ont pris leur douche, elles ont les cheveux mouillés et finalement, sans tabou, elles en parlent ouvertement. (...) J'ai compris que j'avais mis les pieds dans un réseau de prostitution. Il y a cette candidate qui est la mère maquerelle, elle travaille dans ce milieu-là depuis plusieurs années, et elle recrute dès qu'il y a une nouvelle recrue de télé-réalité plutôt sexy. Elle la recrute pour la vendre et prendre des commissions sur elle en fait."