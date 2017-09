Adixia (Les Marseillais) dépense près de "500 euros par mois" en maquillage

Dès ce soir sur W9, le casting des Marseillais vs le reste du monde 2 sera de retour. À cette occasion, nos confrères de Telestar.fr ont rencontré la sublime Adixia sur le tournage à Marbella, en Espagne, afin d'évoquer son addiction au shopping...

En effet, dans l'interview qu'elle a accordée au site internet, la belle a dévoilé qu'elle consacrait une très grosse partie de ses revenus à ses petits plaisirs. La beauté constitue un budget assez important : "J'adore le maquillage donc j'en achète pour moi mais j'en achète aussi pour faire une collection parce que c'est ma passion le make-up. Donc on va dire un bon 500 euros par mois chez Sephora", raconte l'ex-petite amie de Paga.

Mais la bombe blonde ne s'arrête pas là dans ses confidences. Ses cheveux, elle y tient comme à la prunelle de ses yeux et n'hésite pas à mettre le paquet... "Tous les six mois, je dépense 900 euros. J'ai un coiffeur personnel au Salon rouge [à Marseille, NDLR] qui s'occupe de mes extensions et de ma blondeur", assure-t-elle.

En outre, quand le besoin se fait sentir, Adixia se rend dans un centre commercial afin de s'adonner à son activité favorite : "Je sais que toutes les filles adorent le shopping mais moi, c'est une vraie addiction. Il faudrait que j'aille faire une cure de désintoxication de shopping", explique la jeune femme désormais en couple.

"Ma dernière folie ? C'était en Belgique où j'ai vraiment fait péter la carte bleue, j'en ai eu pour 5 000 euros. J'ai acheté des sacs de marque, des chaussures de marque, plein de vêtements..." finit-elle par ajouter.

Adixia ne se refuse rien et elle a bien raison !