Adixia (Les Marseillais) séparée de Paga: "Je l'aimerai toujours comme un frère"

Ces dernières semaines, lors du tournage des Marseillais VS Le reste du monde (W9) à Marbella, en Espagne, Paga a une nouvelle fois fauté. Selon des rumeurs, le DJ aurait embrassé Milla Jasmine en off. La tromperie de trop pour Adixia. Au cours d'une interview accordée à Sam Zirah, la jolie blonde s'est exprimée sur leur rupture après 3 ans d'amour.

"Encore une fois il m'a blessée, il m'a fait du mal, a-t-elle lâché. Je lui avais donné toute ma confiance et il m'a trompée." Plus encore, Adixia a assuré avoir prévenu Paga qu'elle le quitterait s'il réitérait "parce que je n'ai pas envie d'encore passer pour une conne devant la France entière".

Et, après avoir embrassé Milla, le Marseillais a tenté de reconquérir sa belle, sans succès. "J'ai 25 ans et je n'ai pas envie de vivre avec quelqu'un en qui je n'ai pas confiance, avoir peur tout le temps...", a déclaré la jeune femme, décidée à ne plus retomber dans les bras de son ex.

Si on n'avait pas fait de télé, notre couple aurait duré

Désormais, Adixia a tourné la page et assure que depuis la rupture, elle se sent "bien". Mais pas question pour elle d'oublier l'homme qui a partagé sa vie ces trois dernières années. "Les sentiments sont toujours là, je l'aimerai toujours mais comme un frère", a-t-elle alors lâché. Et bien qu'elle ne regrette rien, la jolie blonde a ajouté : "Je pense que si on n'avait pas fait de télé, notre couple aurait duré."

Face au problème, ceux qui s'étaient mariés en Thaïlande ont tenu à se quitter en bons termes. Aujourd'hui, ils sont même devenus amis, et travaillent même ensemble "pour les Pagadixx", entité musicale formée par les deux candidats de télé-réalité. Et en attendant qu'Adixia trouve un nouveau domicile, d'ici "fin septembre", les deux ex cohabitent ensemble. Toutefois, ils se sont fixés des règles : pas de conquêtes à la maison...