Adriana Lima à peine célibataire et déjà recasée avec un autre célèbre sportif !

Aussitôt séparée et déjà recasée : Adriana Lima n'aura pas perdu de temps pour remplacer son ex Julian Edelman. L'Ange de Victoria's Secret et le Patriot de la Nouvelle-Angleterre se sont séparés il y a quelques semaines à peine mais la belle a jeté son dévolu sur un autre athlète du nom de Matt Harvey.

La bombe a été surprise par les photographes de la Page Six du New York Post tandis qu'elle dînait aux chandelles avec le joueur de base-ball américain, au River Yacht Club de Miami le 15 mars dernier. Leur tendre baiser ainsi que leur complicité évidente n'a laissé planer aucun doute quant à la nature des sentiments qu'ils entretiennent l'un pour l'autre.

Si l'on en croit le tabloïd, la jolie brune piquante de 35 ans et le sportif de 27 ans sont arrivés en yacht au réputé restaurant où ils ont bu du champagne et des margaritas en dégustant des huîtres. "Ils ne pouvaient pas s'empêcher de se toucher, ils ont passé la soirée à rire et à se tripoter comme des lycéens", rapporte un témoin de la scène.

Le couple a réglé une addition de 216 dollars et laissé un pourboire de 85 dollars avant de regagner son bateau, opportunément appelé Arme de L'amour. Matt Harvey, qui évolue au sein des Mets de New York n'en est pas à sa première belle prise puisqu'il a fréquenté dans le passé la bombe Devon Windsor, elle aussi membre du clan Victoria Secret's, ainsi que les mannequins Anne Vyalitsyna, Ashley Haas, Shannon Rusbuldt ou encore Asha Leo.

De son côté, Adriana Lima qui a fréquenté, entre autres, Lenny Kravitz, le prince Wenzeslaus du Liechtenstein ou encore le boxeur Joe Thomas, s'est mariée avec le basketteur Marko Jaric, avec qui elle a eu deux enfants, et vient de se séparer de Julian Edelman, supposément parce que le sportif tout juste papa ne voulait pas d'enfant contrairement à elle.

