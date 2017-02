Affaire Théo : Omar Sy, Vincent Cassel, Booba... Les stars, choquées, réagissent

"Il me regarde, j'étais de dos, mais j'étais en trois-quarts, donc je voyais ce qu'il faisait derrière moi. Il prend sa matraque et il me l'a enfoncée dans les fesses, volontairement." Cette phrase est encore dans tous les esprits. Elle a été prononcée par Théo, jeune homme de 22 ans, victime de la violence policière à Aulnay-sous-Bois. Et si ce fait divers qui a choqué la France entière a permis à Nicolas Canteloup de sortir une blague très mal placée, il a surtout bouleversé et fait réagir la planète people. De nombreuses célébrités ont donné de la voix sur les réseaux sociaux pour apporter leur soutien à Théo.

Parmi eux, Vincent Cassel – acteur de La Haine dont on connaît l'attachement à la culture urbaine – et Omar Sy, comédien originaire de Trappes, l'une des communes les plus concernées par la violence policière depuis des années. "Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier", clame Omar Sy en majuscules, citant Martin Luther King. "Pas d'excuse pour les bâtards. Flic ou racaille même combat", écrit quant à lui Vincent Cassel, ulcéré.