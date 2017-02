Nicolas Canteloup dérape sur l'affaire Théo, Europe 1 réagit, son manager aussi

Nicolas Canteloup, qui d'ordinaire amuse la galerie grâce à un humour consensuel, a choqué certains auditeurs d'Europe 1, qui se sont plaints sur la Toile, après sa chronique humoristique de ce mercredi 8 février. En cause ? Des blagues graveleuses en lien avec l'affaire Théo, du nom de ce jeune homme victime de violences policières...

Nicolas Canteloup est-il allé trop loin lors de sa dernière "revue de presque" ? C'est ce que pensent plusieurs internautes qui ont partagé sur Twitter le lien de sa chronique matinale dans laquelle il fait le point sur l'actualité en imitant des voix célèbres. Alors qu'il balayait plusieurs sujets chauds (Nicolas Sarkozy face à la justice dans l'affaire Bygmalion, François Fillon englué dans le PenelopeGate...), il a voulu revenir sur l'affaire Théo. Ce jeune homme fait les gros titres en raison de son arrestation survenue à Aulnay-sous-Bois, après un contrôle d'identité qui a dérapé. Le jeune homme, hospitalisé, affirme avoir été violé par des policiers à l'aide d'une matraque. Il a depuis reçu la visite du président de la République, François Hollande.

Lors de sa chronique, c'est en prenant la voix du chef de l'État que Nicolas Canteloup a fait des blagues graveleuses. "Amis gays, ce n'est pas la peine de chercher un deux-pièces sur Aulnay centre, la police ne recommencera plus", a-t-il notamment dit. Et d'ajouter : "J'ai rendu possible le mariage gay. Si Théo, après réflexion, se découvre des sentiments pour le policier qui lui a introduit la matraque, ils pourront grâce à moi s'épouser." Très discutables, ces blagues ont aussi été jugées homophobes par des internautes choqués. Dans la foulée, le compte Twitter de la Société des rédacteurs d'Europe 1 s'est exprimé. "La SDR d'Europe 1 tient à faire part de son indignation après la chronique de N. Canteloup ce matin. Malaise réel au sein de la rédaction", pouvait-on lire.

Alors que la polémique enflait, Jean-Marc Dumontet, le manager de Nicolas Canteloup, a présenté ses excuses au nom de l'humoriste et de ceux qui travaillent avec lui. Dans un communiqué, il a déclaré : "C'était un très gros dérapage ce matin, évidemment involontaire. Très mauvaise inspiration qui ne nous ressemble pas. On pensait que c'était trash, c'était juste pas drôle et vulgaire. Très sincèrement désolé."