Agathe Auproux "pimpée comme jamais" et décolletée : Elle fait sensation

À chacune de ses publications, Agathe Auproux fait sensation. En septembre dernier, elle avait également affolé ses fans avec un magnifique décolleté. Cela attire forcément parfois la jalousie et les critiques. Mais elle n'en a que faire et l'a déjà prouvé en répondant récemment avec humour : "Je ne gère pas, je m'en fiche complet. Et ceux qui sont aigris de voir des filles dites 'jolies' réussir, hydratez-vous."