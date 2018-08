Agathe Auproux "populaire mais solitaire" au lycée : "Je ne sortais pas"

Agathe Auproux est l'une des révélations de la saison passée de Touche pas à mon poste (C8). Très vite, son naturel et sa franchise ont séduit les téléspectateurs qui se sont empressés de la suivre sur les réseaux sociaux. Très accessible, la belle brune de 26 ans répond régulièrement aux questions de ses fans sur Instagram.

Samedi 4 août 2018, la rivale de Kelly Vedovelli a notamment été interrogée sur son enfance et en particulier sur ses années lycée. "Première de la classe, populaire mais solitaire. J'avais mon groupe de copines et basta. Je ne sortais pas le soir ou les week-ends, je rentrais manger chez moi le midi. Je n'ai pas changé en fait", a-t-elle répondu à un internaute qui lui demandait quel genre de personne elle était au lycée.

Agathe Auproux s'est ensuite confiée sur son caractère affirmé : "Je suis plutôt très sage, très calme, mais aussi très entière. Donc quand quelque chose me déplaît, je le fais savoir. Je dis toujours ce que je pense et je me bats pour ce qui me semble juste. Je suis malheureusement rarement dans le compromis ou la nuance. Ça viendra peut-être." Ses admirateurs sont prévenus. Et, bonne nouvelle pour eux, l'ancienne journaliste des Inrocks a assuré qu'elle pouvait succomber au charme d'un anonyme.