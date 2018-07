Agathe Auproux prête à tout plaquer par amour ? "Si c'est l'homme de ma vie..."

Agathe Auproux serait-elle une grande romantique ?

Questionnée par les internautes sur Instagram ce 17 juillet 2018, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) a été confrontée à un dilemme. "Si l'homme de ta vie te demande de choisir entre lui et ta carrière. Que ferais-tu ?", lui a en effet demandé un internaute anonyme. Une question que la rivale de Kelly Vedovelli n'a pas éludée. "Si c'est l'homme de ma vie, je ne pense pas qu'il me demande pareille chose. Mais admettons. Et bien je le choisis lui sans hésiter. Ma priorité, c'est l'amour, pas une 'carrière'", a-t-elle assuré.

En outre, si vous désirez faire chavirer le coeur d'Agathe Auproux, sachez que la jeune femme de 26 ans a également dressé un bilan de ses qualités et de ses défauts durant cette session de questions-réponses. Côté qualités, elle a listé : "J'ai un vrai sens de la loyauté, je suis toujours honnête et j'ai beaucoup d'empathie." Et de poursuivre avec ses (très gros ?) défauts : "Je suis très impatiente (donc capricieuse), je suis handicapée sociale et je suis excessive." Nous voilà tous prévenus !

Côté carrière justement (en attendant de rencontrer le grand amour qui lui demandera peut-être de renoncer aux paillettes !), Agathe Auproux sera bien évidemment de retour sur nos petits écrans à la rentrée dans TPMP. En attendant septembre, c'est sur son compte Instagram que la bombe multiplie les jolies cartes postales... parfois en bikini.