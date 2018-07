Agathe Auproux : "Capricieuse, handicapée sociale, excessive", elle se dévoile !

Agathe Auproux connaît ses qualités... mais aussi ses défauts.

Interrogée par ses admirateurs sur Instagram ce 17 juillet 2018, la très jolie chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) âgée de 26 ans a été invitée à se livrer comme jamais. Lorsqu'il lui a été demandé de dévoiler "trois qualités et trois défauts" chez elle, la rivale de Kelly Vedovelli, qui a assuré ne jamais avoir eu recours à la chirurgie esthétique, a répondu après une rapide introspection : "J'ai un vrai sens de la loyauté, je suis toujours honnête et j'ai beaucoup d'empathie." Et de poursuivre avec ses défauts : "Je suis très impatiente (donc capricieuse), je suis handicapée sociale et je suis excessive." Au moins, la jolie Agathe a dévoilé de vrais gros défauts !

Quelques instants plus tard, invitée à dévoiler les cinq conseils qu'elle donnerait à une petite soeur pour réussir dans la vie, Agathe Auproux a indiqué : "1– Ne dépends de personne 1– Lis des livres 3– Réponds à la haine avec de l'amour 4– Range ta chambre 5– Agis pour les bonnes raisons et ne t'excuse jamais d'être qui tu es." Gageons que les jeunes abonnés de la jeune femme ont pris note de ces précieux conseils.

Côté carrière, Agathe Auproux sera évidemment de retour sur nos petits écrans à la rentrée dans TPMP. En attendant, c'est sur son compte Instagram que la brunette multiplie les cartes postales... parfois sensuelles !