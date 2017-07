Agathe Auproux sans maquillage : Elle se dévoile au naturel !

Touche pas à mon poste prend des vacances, et les chroniqueurs aussi. Aussi, Agathe Auproux a-t-elle quitté Paris pour Calvi, en Corse. Sur Instagram, la jolie brune a partagé quelques photos d'elle et du paysage. Sur l'une d'entre elles, la chroniqueuse de Cyril Hanouna s'est dévoilée au naturel. "Les filtres et le maquillage sont restés à Paris", a-t-elle précisé.

Et, même sans artifice, Agathe Auproux a fait l'unanimité auprès des internautes. "Tu restes magnifique", "Tu n'as pas besoin de filtres ou maquillage, tu es très jolie", "Tu es belle au naturel", "Tu es rayonnante", "Tu es quand même sublime", "Encore plus canon qu'avec ces artifices", ont-ils estimé.