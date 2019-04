Agathe Auproux, sexy et positive face au cancer : sa tenue "exceptionnelle"

Vendredi 5 avril, pour la première fois, elle a publié une photo sur laquelle son cathéter apparaît. Lors d'une soirée passée au Juvia, restaurant chic et branché connu pour son rooftop à Miami, Agathe Auproux s'est affichée sublime en ensemble veste et pantalon à carreaux blancs et roses sur un body en dentelle noire. Son décolleté laisse alors entrevoir sa clavicule, où est placé son cathéter. "La tenue n'est pas cathéter-friendly mais reste exceptionnelle MDR", lance Agathe Auproux en légende du cliché.

Si c'est la première fois qu'elle affiche cette sonde sous la peau, la jeune femme avait prévenu. Celle qui suit une chimiothérapie depuis le mois de décembre avait, après l'annonce de son cancer, déclaré ne plus vouloir se cacher. "Je me sens mieux dans ma vie de tous les jours. Par exemple, je ne mettais plus que des cols très hauts parce que j'avais absolument peur qu'on voie un petit bout de ce fameux cathéter et là, maintenant, je peux sortir avec des T-shirts tout à fait simples. Si on l'aperçoit, c'est pas très grave", avait-elle confié le 14 mars à l'antenne de Balance ton post. La jeune femme avait dans la foulée précisé vivre "beaucoup plus sereinement avec la maladie". "Je l'ai complètement acceptée, donc je suis dans une démarche beaucoup plus honnête", avait-elle également déclaré.

Plus d'informations sur le lymphome et les moyens de soutenir les malades en cliquant sur le site France Lymphome Espoir.