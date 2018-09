Agathe Auproux : Son départ de TPMP causé par Nabilla et Delphine Wespiser ?

Alors que personne ne s'y attendait, nos confrères du quotidien 20 Minutes ont annoncé le départ d'Agathe Auproux de Touche pas à mon poste (C8) le 30 août 2018. Quelques heures après cette révélation, la jeune femme de 26 ans a confirmé l'information à Télé Loisirs tout en s'expliquant : "Je pense que j'ai apporté ce que je pouvais apporter à Touche pas à mon poste !. J'avais fait le tour après une année très riche en émotions." Sur la Toile, les internautes ont été surpris et l'ont fait savoir à l'ancienne chroniqueuse de TPMP.

Si elle sera de retour dans Balance ton post !, le nouveau rendez-vous de Cyril Hanouna, Agathe Auproux a dû se justifier une nouvelle fois. Et pour cause, certaines personnes pensent qu'elle "a fui" TPMP pour éviter les rivalités avec les nouvelles chroniqueuses de l'émission, à savoir Nabilla ou encore Delphine Wespiser, qui rejoindront les habitués dès la rentrée. C'est avec toute franchise que la belle brunette a mis les choses au clair sur son compte Instagram. "Le postulat selon lequel plusieurs filles jugées 'jolies' sont forcément en rivalité est incroyablement humiliant et entretenu par des gens d'une étroitesse d'esprit abyssale", a-t-elle commencé avant d'ajouter : "Je n'ai rien fui."

Comme elle l'avait déjà dit à nos confrères de Télé Loisirs, Agathe Auproux a quitté Touche pas à mon poste car elle avait déjà tout donné. "J'ai arrêté une émission que j'adore après une saison riche en émotions, parce que j'ai jugé que d'autres la serviraient mieux que moi. Et je pense que Balance ton post me convient parfaitement. J'ai hâte", a-t-elle conclu.