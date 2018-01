Agathe Auproux : Son improbable recrutement par Cyril Hanouna

Invitée samedi 6 janvier dans Salut les Terriens !, Agathe Auproux a répondu à ses détracteurs mais a aussi révélé l'étrange raison pour laquelle Cyril Hanouna l'a embauchée.

L'ancienne journaliste des Inrocks y avait proposé un article positif sur Cyril Hanouna, une initiative assez impopulaire au sein de la rédaction du magazine. Elle explique : "A cette époque il y avait un espèce d'acharnement contre Cyril Hanouna et TPMP qui étaient apparemment la lie de la télévision. (...) J'ai voulu prendre un autre angle." Le papier a été refusé et un jour, on ne sait ni comment ni pourquoi, elle s'est retrouvée dans les loges de la célèbre émission. Et c'est sa gouaille qui a séduit !

Agathe Auproux a osé balancer à l'animateur que sa coupe de cheveux ne lui allait pas du tout. Thierry Ardisson résume la scène de la façon suivante : "Vous avez commencé à vous envoyer des vannes et il a décidé de vous engager !" Une version tout a fait exacte comme l'a confirmé la principale intéressée.

"S'il fallait qu'il engage toutes les personnes qui font des vannes sur ses cheveux il remplirait le Stade de France pour faire ses émissions. En tout cas il ne s'est pas trompé car vous percez vraiment l'écran", a conclu, à raison, le présentateur. Depuis ses débuts en mars 2017, la jolie brune a séduit de nombreux téléspectateurs.