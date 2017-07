Agathe Auproux sur les cylindres de Fort Boyard : Son décolleté fait sensation

Samedi 15 juillet 2017, France 2 diffusait un nouvel épisode de Fort Boyard. Nelson Monfort, Magloire, Camille Cerf, Gérard Vivès, Agathe Auproux et Thierry Samitier ont tenté de remporter un maximum d'argent pour l'association Les Bonnes Fées. A l'issue du tournage, les six personnalités ont finalement réussi à gagner la jolie somme de 11 640 euros. Et pour y arriver, chacun a donné de sa personne...

Si Magloire a hurlé de terreur face à des scorpions dans la maison de poupée, Camille Cerf a quant à elle été terrifiée face aux tigres du Safari. De son côté, Agathe Auproux a été désignée pour l'épreuve des cylindres. Le principe est simple : la candidate doit progresser à califourchon sur cinq cylindres de tailles différentes afin d'espérer décrocher la clé au bout du parcours. Le hic ? Les rouleaux tournent, et l'épreuve demande un calme et un équilibre conséquents.

La chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) a alors tenté le coup. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les téléspectateurs ont bien profité du spectacle ! A califourchon sur les cylindres, la jolie brunette de 25 ans est apparue très sexy, et son décolleté a fait sensation. Pour rappel, après le tournage, des images exclusives de la jolie brunette sur les cylindres avaient été diffusés à l'antenne de TPMP. De quoi laisser les chroniqueurs sans voix...

Mais finalement Agathe Auproux a échoué, malgré les conseils avisés de Camille Cerf. Pour rappel, Miss France 2015 a déjà testé l'épreuve lors de son premier passage dans Fort Boyard.

Ce numéro de Fort Boyard a réuni 2 883 000 de téléspectateurs, soit 18,7% de part de marché. France 2 s'est alors classé en tête des audiences, devant France 3 qui diffusait la série Le Sang de la vigne (15,3% de part de marché) et Le Grand Blind Test de TF1 (13,6%) présenté par Laurence Boccolini.