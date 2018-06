Agathe Auproux "sûre d'elle" : Un chroniqueur ne la "supportait pas"

Après Touche pas à mon poste (C8), Maxime Guény s'est rendu dans les locaux de Swift en direct afin de parler de son émission radio sur Radio VL ou de son expérience de chroniqueur dans le programme animé par Cyril Hanouna.

Et, en cours d'émission, il a fait une déclaration qui a de quoi surprendre. Si, aujourd'hui, le beau brun est très proche de sa collègue et amie Agathe Auproux, cela n'a pas toujours été le cas. A la question "Partirais-tu trois semaines en vacances sur une île déserte sans Internet ni Netflix avec Agathe Auproux ?", Maxime Guény a répondu : "Evidemment. Mais c'est dommage parce qu'on est tous les deux ultra-connectés. On prendra le temps de discuter comme ça. Au départ, je ne supportais pas Agathe. Quand je suis arrivé dans TPMP en janvier, elle est arrivée vers février-mars, je l'ai trouvée sûre d'elle. Je me suis demandé qui c'était. Je ne la supportais pas. Et au fur et à mesure des émissions, on s'est découvert. C'est devenu une très bonne amie."

Maxime Guény n'a pas non plus échappé à une question sur Kelly Vedovelli. L'occasion de confier qu'au départ, leur relation était plutôt ambiguë : "Au départ il y a eu un jeu de séduction, mais on s'est rendu compte qu'on était très potes." Pour rappel, au départ, nombreux sont les téléspectateurs à avoir pensé qu'ils étaient en couple. Ils en ont d'ailleurs légèrement joué pendant un petit moment. Mais est venu le jour où tous deux ont admis qu'il n'y avait rien de plus qu'une belle amitié entre eux.