Agathe Auproux (TPMP) discriminée à cause de son emploi ? Son coup de gueule !

Agathe Auproux vient de pousser un vrai coup de gueule sur son compte Twitter.

La très belle chroniqueuse médias de Touche pas à mon poste sur C8 a en effet révélé qu'elle avait beaucoup de mal à louer un appartement à Paris à cause des demandes de plus en plus exigeantes des propriétaires et des agences immobilières.

"Je cherche un appart et me heurte à une toute nouvelle forme de discrimination. 'Non désolé ce n'est pas une question de revenus mais de contrat, on ne loue qu'aux personnes en CDI'. Je vais tout casser", a d'abord lancé celle qui est aujourd'hui pigiste chez Cyril Hanouna. Et la jeune femme, exaspérée, de poursuivre : "Je n'ai jamais eu de problème pour louer des apparts et ma vie est un long déménagement. C'était carrément plus simple quand j'étais étudiante. Incompréhensible. Et ce n'est pas parce que ce problème est 'commun' que ça le rend davantage admissible. Donc, exemple : un cdiste à 2000€ par mois passe avant un auto-entrepreneur qui peut justifier 7000€ mensuels, dont le profil ne sera même pas considéré (...) A deux doits d'appeler Jawad pour qu'il me dépanne. C'est une vanne calmez-vous."

Face à des réactions mitigées de la part de twittosphère, Agathe Auproux a continué son coup de gueule en démontant les arguments (ou réflexions) qui lui étaient opposés. "'T'as qu'à acheter', 'Bienvenue dans le monde réel'. Euh, je suis diplômée depuis un an et demi. Je suis journaliste pigiste + sous le régime des intermittents avec les boîtes de prod TV. Donc je ne vais rien acheter du tout à part du liquide vaisselle car je n'en ai plus merci. Enormément d'empathie pour vos témoignages de galères et de situations difficiles (...) Courage à tous pour les recherches et les démarches."

Le message d'Agathe est passé !